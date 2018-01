Des félins aussi fascinants que méconnus (images)

Gracieux, indépendants et majestueux, les félins savent à merveille faire fondre nos cœurs. Oubliez un instant les lions, les tigres ou les panthères, car ces autres créatures qui résident aux quatre coins du globe et sont, pour la plupart méconnues du grand public, ne vous laisseront pas de marbre.

Peu nombreux sont ceux qui resteront insensibles face à la beauté et à la grâce de ces félins. Que ce soient les plus grands et plus effrayants comme que les plus petits et adorables, pratiquement tous les chats sauvages du monde sont de nos jours menacés de disparaître. Découvrez avec Sputnik, les félins les plus étranges de la planète, dont la majorité restait encore inconnue jusqu'à aujourd'hui.

Chat à pieds noirs

Il fait partie des plus petits félins du monde et pour le rencontrer, il faudra se rendre au sud de l'Afrique. Il pèse rarement plus de 2,5kg et mesure jusqu'à 50 cm, queue inclue. D'allure trapue au pelage tacheté et d'une réputation féroce, ce prédateur est très friand de petits mammifères et d'oiseaux qu'il chasse toute la nuit. Son nom lui vient de ses pieds recouverts de poils noirs qui le protègent du sol brûlant du désert.

Son comportement en milieu naturel est toujours à l'étude, bien que l'on sache déjà qu'il vit habituellement à proximité de termitières abandonnées ou dans des terriers de porcs épics inoccupés.

Chat doré de Bornéo

De la taille d'un chat domestique, le chat doré de Bornéo, connu également sous le nom de chat bai, possède un pelage uniforme roux ou gris, avec une longue queue. C'est aussi l'un des félins les moins connus de notre planète. Sa discrétion légendaire a fait que les chercheurs ont mis plus d'un siècle pour pouvoir l'observer correctement: ils l'ont baptisé ainsi après la découverte d'un crâne et de morceaux de peau.

Aujourd'hui encore, ils ignorent à peu près tout de son mode de vie. On suppose qu'il habite les forêts primaires et chasse de petits animaux comme les rongeurs. Classé comme «en danger» par l'UICN, le chat bai est protégé sur l'ensemble de son territoire. Les principales menaces pesant sur l'espèce sont le braconnage et la déforestation.

Chat pêcheur

Comme son nom l'indique, le Chat pêcheur est semi-aquatique mais son adaptation à l'eau est surtout due à son mode de vie. Ses pattes ne sont que légèrement palmées et ses dents peu adaptées à la capture de proies glissantes. Essentiellement nocturne, le chat pêcheur est un excellent nageur, capable de plonger pour attraper les proies qu'il poursuit. Il est également parfaitement capable de nager sur de longues distances. C'est aussi un excellent grimpeur. Bien que ne présentant généralement aucune agressivité, il sait néanmoins se défendre si nécessaire.

Le chat pêcheur habite essentiellement des zones humides de l'Asie du Sud-Est. Ce félin est actuellement menacé par l'expansion de l'urbanisation qui détruit son habitat naturel.

Chat-loutre

Le jaguarondi encore appelé chat loutre est un félin de petite taille et à la robe noire, gris-brun ou rousse. Il vit surtout au Mexique et en Amérique du Sud. Facile à apprivoiser, il a été utilisé comme chat domestique par les populations précolombiennes et pourrait être le seul félin à vivre en couple.

Margay

Le margay, dit aussi chat-tigre, est un petit félin qu'on rencontre principalement dans les forêts tropicales et les milieux broussailleux d'Amérique centrale et du Sud. Secret et fuyant, il vit principalement dans les arbres où il se nourrit d'oiseaux et de lézards. Il attend la nuit pour chasser au sol. Il chasse les rongeurs, les jeunes cervidés, les paresseux et les volailles.

Ils sont plus de 14.000 à être tués chaque année pour leur fourrure, sachant toutefois qu'ils ne se reproduisent qu'une fois tous les deux ans, et que le taux de mortalité chez le chaton est de 50%. Le margay pèse de 2 à 4 kg en moyenne tandis que sa taille mesure entre 50 et 100 cm. Les femelles n'excèdent pas 60 cm et leur queue mesure en moyenne 40 cm. La longévité de cet animal se rapproche de celle du chat domestique et a atteint 20 ans en captivité.

Chat-léopard de l'Inde

Le chat rubigineux ou chat-léopard de l'Inde, est l'un des plus petits félins du monde. Son poids ne dépasse pas 1,5kg. Cette boule de poils vit en Inde et au Sri Lanka. Son miaulement est très proche de celui du chat domestique et il est d'ailleurs très facile à apprivoiser.

Du fait de sa petite taille, on ne dispose de nos jours que de très peu d'informations à propos du chat rubigineux. Probablement solitaire, il passe la journée caché dans un abri. Il se nourrit essentiellement de rongeurs, d'oiseaux et de lézards. Cette espèce est classée comme quasi-menacé sur la Liste rouge de l'UICN.

Chat du désert

Bien qu'on puisse le rencontrer en Asie centrale, le chat du désert, appelé également chat des sables, vit dans le désert du Sahara, l'un des endroits les plus hostiles du monde. C'est un des plus petits félins du monde dont la taille de dépasse pas 90cm. Sa queue est plus longue que son corps. Le chat du désert peut vivre longtemps sans boire, tirant ses besoins en eau de sa nourriture.

Ce chat unique possède une tête large et de la fourrure entre les orteils, pour le protéger de la chaleur. Il est aujourd'hui menacé même si sa chasse est interdite dans de nombreux pays.

La panthère nébuleuse

Elle est considérée comme étant le lien entre les petits et grands félins. Elles sont menacées par la déforestation et le braconnage à grande échelle pour le commerce d'espèces sauvages. La Panthère nébuleuse est difficile à observer dans la nature en raison de son caractère discret. Son aire d'habitation s'étend de l'Asie du Sud-Est du Népal jusqu'à la Chine.

Le tigre maltais

Aussi appelé «tigre bleu», ce félin est aussi rare que mythique. Il est chassé pour assouvir les besoins de la médecine traditionnelle chinoise. Présent dans les montagnes de la province de Fujian, dans le sud de la Chine. Ce tigre n'existe pas selon les scientifiques. Mais selon divers témoignages, ce dernier existerait bel et bien et serait en voie d'extinction.

Le léopard des neiges

Surnommé le «fantôme des montagnes» en raison de sa nature insaisissable, le léopard des neiges est l'une des espèces les plus emblématiques des montagnes d'Asie centrale. Ces félins se sont parfaitement adaptés au froid et se fondent à merveille dans le paysage.

Autrefois considéré par les populations himalayennes comme gardien des hauts sommets, le léopard des neiges est aujourd'hui pourchassé par les bergers et les paysans car il s'attaque souvent à leurs cheptels dans les hauts pâturages. De plus, son épaisse fourrure, hautement apprécie sur le marché noir de Katmandou ou de Kaboul, attire les braconniers.

Ainsi, qu'ils soient grands ou petits, ces belles créatures nécessitent une attention toute particulière pour pouvoir les garder pour des générations à venir.