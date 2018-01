Comparer Trump à un séisme? Rien de plus facile avec ces deux lampes magiques!

Après la «Lampe politique», qui déclenche des orages en réaction aux messages de Donald Trump sur Twitter, son créateur français Fabien Bouchard a mis en place une autre lampe, la Earthquake Lamp, qui produit des pulsations lumineuses après les séismes, ce qui permet de comparer les effets produits par ces phénomènes.

«Je trouve la Political Lamp plus terrifiante, dans la mesure où elle reflète la folie d'un système humain dont nous faisons partie, et qui peut avoir de terribles conséquences sur des millions de gens à partir des propos d'une seule personne», a indiqué M.Bouchard à Sputnik.

À la différence de cet instrument qui réagit à l’action humaine, la Earthquake Lamp se concentre sur les forces de la nature, elle «cristallise notre peur et notre captivation face à la puissance de la nature».

«C'est étonnant de voir comment cette simple lumière colorée peut nous faire ressentir l'existence d'un gros évènement sismique, surtout lorsque l'on a soi-même déjà vécu un tremblement de terre majeur», a indiqué M.Bouchard présentant son projet.

© AFP 2018 Leon Neal Un robot brûle les tweets de Donald Trump!

© Photo. Parse/Error Earthquake Lamp

Selon l’artiste, l’inspiration pour une lampe sismique lui est venue du grand tremblement de terre qui a frappé le Japon en 2011, alors qu’il résidait à Tokyo. La nouvelle lampe est reliée aux données du site IRIS (Incorporated Research Institutions for Seismology) et produit une pulsation lumineuse rouge-orange et un impressionnant grondement, quelques minutes seulement après chaque gros événement sismique.