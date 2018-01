Deux avions dessinent un cœur dans le ciel en Arabie saoudite

© Sputnik. Evgueni Odinokov Le chasseur russe Su-30SM montre ses capacités dans une vidéo

Plus de 60 avions et équipes acrobatiques d' Arabie saoudit e et des Émirats arabes unis ont pris part à des démonstrations aériennes lors du quatrième Forum aéronautique saoudien (Saudi Aviation Forum) qui se déroule à Riyad

En réalisant leurs exercices de voltige aérienne, deux pilotes ont surpris les spectateurs en dessinant dans le ciel un énorme cœur avec les traînées de leurs avions.

Le programme du forum, qui s'achève samedi, comprend des spectacles aériens avec la participation de différents types d'avions, une exposition des sponsors, des sauts en parachute, du parapente, et des avions télécommandés.