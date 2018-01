Aux USA, des hiboux affamés s'en prennent aux hommes

© Sputnik. Vitaliy Ankov Un nouveau membre de la police ukrainienne est... un poussin hibou

Les hiboux ne sont pas ce que l'on pense. Tout d'un coup, la ville américaine d'Atlanta (Géorgie) a vu une recrudescence d'attaques de ces rapaces nocturnes: au cours de ces dernières semaines, trois hommes ont subi des agressions de leur part.

Selon la chaîne de télévision WSB-TV, les hiboux se précipitent sur les passants et les agrippent par la tête et les épaules, leur laissant des traces qui sont parfois profondes. Les chiens ne sont pas eux non plus épargnés: le 23 décembre, un yorkshire terrier a été attaqué par un hibou et a succombé à ses blessures dans une clinique vétérinaire.

Pour Susan Hague de l'Institut d'études géologiques des États-Unis, ce comportement s'explique par les froidures extrêmes qui se sont abattues sur la région.

«Le froid a tué la majeure partie des proies habituelles des rapaces nocturnes, à savoir les rats et les souris. Poussés par la faim, les hiboux osent attaquer des cibles plus importantes, dont les hommes», indique la spécialiste.