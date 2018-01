Ils nourrissent à la main une femelle requin enceinte (vidéo)

C'est une rencontre inattendue qui s'est produite dans les eaux des Caraïbes. Des plongeurs étaient en occupé à nourrir des requins-citrons, ces poissons peu agressifs, lorsqu'un prédateur beaucoup plus dangereux a surgi à leurs côtés, raconte CGTV. Le gros requin-tigre qui a surpris le groupe près des côtes des Bahamas attendait, compte tenu de sa taille, un heureux événement et était entouré d'un nuage de petits poissons.

Le requin-tigre, spécimen solitaire, est réputé pour sa conduite agressive et est responsable de plusieurs attaques mortelles. Or, cette fois, les plongeurs ont eu de la chance: l'animal avait l'air calme et s'est même laissé nourrir par les hommes, ce que ces derniers ont immortalisé en vidéo.

L'été dernier, à Poé, en Nouvelle-Calédonie, une sexagénaire avait été tuée par un requin-tigre à quelques dizaines de mètres du rivage.