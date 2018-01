Connaissez-vous la morale de la fable du chat, du chien et du renard?

Un habitant d'un petit village reculé de la presqu'île russe du Kamtchatka a récemment filmé un conflit animalier peu courant. Un petit renard rouquin, certainement poussé hors de sa forêt par la faim, s'approche de la gamelle dans laquelle est en train de manger un chat domestique.

Публикация от Камчатка База Лотос (@i_gagieva) Янв 8, 2018 at 10:04 PST

Comprenant rapidement que le félin est plus bruyant que méchant et que le chien loup qui observe la scène et aboie est attaché, le renard plonge une nouvelle fois son museau dans la gamelle du chat et en dévore le contenu. La fortune sourit aux audacieux!

Déçu par le manque de combativité du matou, le gros toutou décide de finir son repas, peut-être de peur que le renard ne vienne aussi s'en régaler.

Ce petit goupil n'était peut-être pas uniquement mu par la faim. S'il a eu vent des deux études scientifiques publiées dans la dernière livraison de la revue VetRecord qui nous apprennent que nourrir nos chiens et chats domestiques avec de la viande crue est dangereux pour leur santé, il aura voulu protéger son nouvel ami d'une intoxication alimentaire!