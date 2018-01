Un cheval attaqué par des fauves au cirque sans que personne ne puisse rien faire (vidéo)

La vidéo prise par un employé du cirque qui assistait à une répétition, montre que des fauves, profitant d'un moment d'inattention de leur dresseur, s'attaquent à un cheval qui se trouve dans l'arène.

En essayant d'échapper aux fauves, le cheval commence à courir, mais la lionne le tient. Les dresseurs et d'autres employés du cirque tentent de chasser les fauves par des coups de fouet et de bâton, et y parviennent à un certain moment. Mais au bout de quelques secondes, le pauvre cheval est de nouveau attaqué.

Finalement, les dresseurs ont quand-même réussi à chasser les gros chats sauvages. Le cheval s'est est sorti avec plusieurs morsures assez profondes.