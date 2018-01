«Bobsleigh avec une Toyota»: une auto emportée par un éboulement en Californie (vidéo)

«Bobsleigh urbain avec une Prius», tel était le titre de la récente vidéo que les pompiers californiens ont publiée sur leur compte Instagram.

Публикация от Burbank Firefighters (@burbankfirefighters) Янв 9, 2018 at 6:32 PST

Dans cette vidéo, on peut voir une Toyota Prius emportée par un glissement de terrain pour le moins spectaculaire.

Dans la foulée, une autre vidéo a été publiée sur les réseaux sociaux, dont l'auteur — comme l'estime le site Mashable — était au volant de la voiture. Selon toute vraisemblance, il s'en est sorti sans blessures.

«Je viens d'être emporté par une rafale d'eau et de boue. Il y avait des pierres et de la boue partout. Je m'en suis sorti de justesse», a-t-il écrit.

Публикация от Desionne Franklin (@robotmillennium) Янв 9, 2018 at 11:39 PST

Les gigantesques coulées de boue qui ont déferlé en début de semaine sur une partie de la Californie du sud, déjà ravagée par de vastes incendies, ont fait 20 morts, selon un bilan publié dimanche, quatre personnes restant portées disparues.

Outre les morts et les blessés, 65 maisons ont été détruites et plus de 460 autres endommagées. Plus de 6.000 maisons et commerces se sont retrouvés privés d'électricité et le réseau de gaz naturel est interrompu dans la quasi-totalité de Montecito, tout comme celui d'eau potable.