Dix signes que le stress a pris possession de votre corps et votre cerveau…

Des délais à assumer, des frustrations à affronter, des exigences à satisfaire… Presque tout le monde est touché, aujourd’hui, par le stress de manière plus ou moins permanente et intense. Nuisible à l’équilibre physique et psychologique, ce phénomène se caractérise par certains signes. Comment les décoder pour les combattre efficacement?

Le stress est bel et bien capable de, non seulement, gâcher les relations avec des proches, mais également d'avoir des répercussions sur la santé de nombreuses personnes. Pour prendre conscience de ce malaise, des chercheurs ont mis en avant dix symptômes prouvant qu'une personne est stressée.

Troubles du sommeil, signes de fatigue

L'un des premiers signes d'alerte est le trouble du sommeil. Si des gens ont des problèmes pour dormir, cela veut dire que le stress influence leurs pensées et qu'ils ont du mal à les apaiser.

En outre, lorsqu'ils éprouvent du stress, la fatigue les engloutit. La pression permanente épuise le corps et l'esprit, tout en entraînant le besoin d'avoir plus de repos. Pour réduire ce symptôme du stress, il faut tenter de dormir plus. Cela n'étant pas toujours possible, de nombreuses personnes se trouvent ainsi dans un cercle vicieux.

​Le manque d'appétit

Les personnes stressées ont souvent des maux de ventre ou une sensation de nœud dans l'estomac, ce qui peut couper considérablement leur appétit.

Si l'on rencontre cette difficulté une ou deux fois, il n'y a rien à craindre, mais si cette sensation se répète et que l'on a moins faim que d'habitude, il faut prendre des mesures sans plus tarder.

​Des vertiges

Alors que le stress devient chronique, des vertiges peuvent se manifester. Ils ne sont pas très fréquents, mais sont en mesure de perturber la santé.

Des douleurs à la tête

D'après les études menées par des chercheurs de la Clinique Mayo en Espagne, la douleur à la tête causée par le stress affecte de manière récurrente ou ponctuelle 78% des gens.

​Du mal à se concentrer ou à prendre une décision

Stressés, surtout au travail. Il arrive souvent que les gens tentent de fuir les responsabilités ou n'osent pas prendre de décisions importantes. Ils hésitent sur ce qui est le mieux à faire.

En outre, ces personnes stressées sont moins efficaces et font de plus en plus de graves erreurs.

​Palpitations cardiaques

La réaction chimique du stress provoque une accélération du rythme cardiaque capable de mener, en cas de stress durable, à des difficultés cardiaques

Les muscles tendus et les pupilles dilatées constituent également des symptômes de la réaction chimique du stress.

Très souvent malade

Si on est stressé, le système immunitaire en souffre et l'on devient plus vulnérable aux virus. Selon une étude de la revue Proceedings of the National Academy of Sciences, les personnes stressées ont deux fois de plus de chances de tomber malade après avoir été exposés au virus du rhume.

​Trahi par sa mémoire

Après un stress prolongé, le mémoire peut commencer à jouer des tours. En effet, les symptômes du stress provoquent une production excessive de cortisol qui cause une surcharge de certaines régions du cerveau et réduisent leur réceptivité. En conséquence, cela est en mesure d'entraîner des problèmes lorsque l'on veut se souvenir de quelque chose.

Isolement social

Rester seule serait préférable pour une personne stressée. Au lieu de sortir avec ses amis ou passer du temps en famille, elle s'isole dans son appartement.

​Facilement irriter par son entourage

Un autre signe de stress, sont les sautes d'humeurs fréquentes et une attitude agressive systématique inexplicable contre autrui. Alors, si l'on passe du rire aux larmes ou ressent de la colère, il est grand temps d'entamer une réflexion sur les causes d'un tel comportement.