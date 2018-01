L’alerte au missile fait chuter la fréquentation de PornHub à Hawaï pour s’envoler après

Le géant de la pornographie en ligne, PornHub a publié les statistiques de la fréquentation du site depuis Hawaï le jour où une alerte au missile balistique a été envoyée aux habitants de cette île américaine. Or, tout de suite après la réception de ce message terrifiant, soit vers 8h00 (heure locale), le trafic a connu une baisse spectaculaire de 77%. Le niveau de fréquentation le plus bas a été enregistré à 8h23.

​Cependant, après que les autorités ont rassuré la population, expliquant qu’il s’agissait d’une erreur, la fréquentation a augmenté et a même dépasse d’une fois et demie la moyenne. Ainsi, à 9h00, les utilisateurs hawaïens étaient 48% plus nombreux que d’habitude.

Just received this alert in Hawaii pic.twitter.com/VCHwRdG9Bc — Amanda Golden (@amandawgolden) 13 janvier 2018

