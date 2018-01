Sommeil, la faiblesse des hommes forts (vidéos)

Rien ne rend les hommes politiques si proches de nous simples mortels que le fait de s'endormir devant les caméras. Les yeux fermés, les députés, les ministres, voire les Présidents deviennent plus familiers et parfois, peut-être, plus acceptables.

Plus tôt dans la journée, un membre du Parti conservateur britannique Desmond Swayne a fermé les yeux et s'est affalé sur son banc à la Chambre des communes pendant que son collègue présentait un rapport sur le Brexit:

En novembre dernier, Robert Mugabe s'est endormi lors de la cérémonie de remise des diplômes de l'Université du Zimbabwe. Il s'agissait de la première apparition publique du dirigeant après le coup d'État effectué par les militaires zimbabwéens quelques jours avant les faits:

Le discours prononcé par Emmanuel Macron à Tourcoing en novembre 2017 a tellement ennuyé le ministre Jacques Mézard que ce dernier a raté une partie de l'intervention présidentielle:

Début octobre 2017, le Président turc Recep Tayyip Erdogan qui effectuait une visite officielle à Kiev a succombé au sommeil au cours de la conférence de presse conjointe avec son homologue ukrainien Piotr Porochenko, de toute évidence bercé par le discours de ce dernier:

​Venu pour soutenir Manuel Valls, lors de ses débats avec Benoît Hamon, le ministre français de la Défense de l'époque Jean-Yves Le Drian a lui aussi fini par s'endormir alors que les deux finalistes de la primaire de la gauche débattaient sur des questions économiques et sociales:

Il y a six ans, Jonathan Genest-Jourdain, jeune député canadien à la Chambre des communes, a fait un carton sur la Toile grâce à son comportement insolite lors des discours de ses collègues. Pendant l'intervention d'Yvon Godin, le jeune parlementaire se recoiffait avec insistance, alors que durant celle de Françoise Boivin, il a piqué un roupillon:

Même le pape François a reconnu qu'il lui arrivait de s'endormir lorsqu'il priait, tout en assurant que c'était une manière parmi d'autres de «sanctifier le nom de Dieu». Difficile alors de demander aux hommes politiques d'être plus saints que le souverain pontife!