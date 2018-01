«La torture commence tôt» ou comment séparer les enfants de leur portable (vidéo)

Les enfants passent trop de temps les yeux rivés sur leur portable? Une mère a inventé un moyen efficace pour que ses filles aient désormais peur de toucher à ce gadget. Maintenant, les petites sont prêtes à tout rien que pour ne plus voir leur smartphone. Certains internautes ont cependant critiqué cette méthode d’éducation…

Une Thaïlandaise a trouvé le moyen le plus facile afin de mettre un terme à la dépendance au portable de ses deux jeunes filles.

Cette maman a tout simplement mis à l'écran une image terrifiante qui aurait même pu faire peur aux adultes. Maintenant, les enfants refusent de prendre le gadget entre leurs mains et se mettent à pleurer quand on les approche du portable.

Sur la vidéo postée sur YouTube on peut voir comment la fille cadette prend le smartphone, appuie sur l'écran pour le débloquer… mais voit l'image d'un zombi à bouche ouverte et aux yeux brillants… et se met à pleurer de peur.

Les utilisateurs des réseaux sociaux se sont immédiatement mis à commenter cette vidéo:

«La torture commence tôt»

«Génial»

«Cela me rappelle quand j'étais à l'école primaire, il y avait un gamin qui pendant Halloween avait eu peur de son propre reflet dans le miroir et a commencé à pleurer»

«Abus sur mineur»