Quand un policier vient consoler la victime d’un cambriolage et lui joue du Chopin (vidéo)

Appeler la police, lorsqu’on vient de se faire cambriolé, c’est la première chose qui vient à l’esprit. Selon le dicton, à toute chose malheur est bon. Cette histoire d’un policier qui vient pour enquêter chez une personne âgée de 93 ans qui avait été cambriolé et lui joue du Chopin pour le consoler en est un exemple parfait.

Si votre appartement est cambriolé, attendez avant de sombrer dans le pessimisme! Ce malheur pourrait vous donner aussi l'occasion de faire de belles rencontrer avec des personnes adorables et compatissantes.

Un policier britannique raconte sur Facebook une anecdote inhabituelle. Ainsi, lorsqu'il s'est rendu avec son collègue chez un homme, âgé de 93 ans, qui avait été cambriolé la veille, il a remarqué un piano avec des partitions de Chopin. Apprenant quelle est la composition préférée de la victime, un des policiers a avoué que c'était aussi la mélodie préférée de sa grand-mère. Alors, le maître de maison l'a invité à jouer si cela lui faisait plaisir.

«Je me suis senti vraiment bien dans ma peau et dans mon travail […] Le monsieur était content qu'on pense à lui et se sentait rassuré. […] De la satisfaction au travail», a écrit le policier sur Facebook où il a également partagé la vidéo de ce moment.

Le vieux monsieur a confié au policier qu'il avait été pilote et qu'il a combattu pendant la guerre.

Auparavant, il jouait du piano lui-même, mais depuis qu'il a commencé à avoir des douleurs dans les mains, c'était sa femme qui jouait pour lui. Depuis qu'il a perdu sa femme avant Noël, il se sentait seul et abandonné.

Le jeune policier confie que l'œuvre de Chopin, qu'il a jouée pour ce monsieur, lui a fait oublier, au moins un moment, ses problèmes et sa solitude.