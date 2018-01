Ces choses du quotidien qui peuvent se révéler radioactives

Le mot «radioactivité» est d’habitude associé aux catastrophes issues de la technologie et à l’arme nucléaire. Il y a pourtant beaucoup plus d’autres sources de radiation élevée qu’on côtoie chaque jour.

Les éléments radioactifs ne sont pas utilisés que pour produire des bombes nucléaires et de l'électricité. Ils sont contenus dans de nombreux objets dont on se sert quotidiennement sans s'en rendre compte.

Les détecteurs de fumée

CC0 Un détecteur de fumée

Un incendie est l'une des situations d'urgences les plus graves et dont les conséquences sont dévastatrices. Mais pour la prévenir, il faut accepter la présence permanente d'une petite quantité d'un élément radioactif à la maison. C'est l'américium-241, un élément artificiel produit dans les réacteurs nucléaires, contenu dans de nombreux détecteurs de fumée . Les particules alpha émises par cet élément ionisent les atomes dans l'air, en produisant un faible courant électrique. Tant que le courant électrique est présent tout va bien. En cas d'incendie, les particules de fumée absorbent ces ions, en empêchant la production de courant électrique, ce qui déclenche l'alarme.

Les détecteurs basés sur ce mécanisme sont très sensibles. Mais le fait qu'ils contiennent un élément dix millions de fois plus radioactif que l'uranium 238 et soixante fois plus que le plutonium 239 peut susciter des craintes. Néanmoins, des tests permettent d'affirmer que ces détecteurs de fumée ne sont pas radioactifs.

Une alternative moins dommageable: des détecteurs à base de LED.

Les objets en céramique

Le niveau élevé de radioactivité à la maison peut-être causé par des objets en céramique (carreaux, vaisselle, bibelots; etc.). Cela s'explique par le fait que ces objets sont produits en grès cérame qui contient de l'argile. Celui-ci peut contenir des métaux radioactifs. Néanmoins, les fabricants assurent que leur production subit un contrôle rigoureux.

CC BY 2.0 Le modelage d'argile

Les cigarettes

Le danger de la fumée pour la santé est connu de tout le monde. Voici une autre raison pour renoncer à cette mauvaise habitude: les cigarettes sont radioactives! Des scientifiques affirment que les feuilles de tabac contiennent du polonium-210. Bien que cet élément soit présent dans les cigarettes en petite quantité, il peut s'accumuler dans l'organisme humain. Selon les résultats de recherches, après 25 ans de tabagisme cette dose devient dangereuse. Cette vérité amère a été longtemps dissimulée par l'industrie du tabac.

Les bananes

Les bananes sont riches en potassium, un élément indispensable pour notre cœur, notre cerveau, nos os et nos muscles. Mais l'isotope potassium-40 est radioactif ce qui a permis aux experts de créer une unité de radioactivité, une dose équivalente en banane, pour mesurer les rayonnements radioactifs faibles.

CC0 Les bananes

Les autres aliments dont la radioactivité est assez élevée pour être détectée sont les pommes de terre, les haricots rouges, les noix et les graines de tournesol.

La radioactivité comme engrais

Les agriculteurs de plusieurs pays connaissent déjà les avantages de l'exposition de leurs champs à la radiation. Cela permet d'accroitre les récoltes et de les rendre résistantes aux maladies. Une des méthodes les plus en plus répandues est la radio-sélection qui contribue à l'amélioration de la qualité des plantes. Plusieurs experts affirment que les fruits et les légumes produits par ce moyen ne sont pas dangereux pour la santé.

Selon l'Institut d'énergie nucléaire américain (NEI), le gouvernement américain autorise également l'irradiation de produits alimentaires afin de prévenir les intoxications provoquées par des microbes et parasites.

La radiation en vol

En partant en vacances en avion, vous risquez d'être exposés à une radioactivité élevée. En effet, à haute altitude les capacités de l'atmosphère à nous protéger sont affaiblies. C'est pourquoi à 10.000m au-dessus de la terre la radiation est comparable à celle de la zone d'exclusion nucléaire de Tchernobyl.

© Sputnik. Alexandr Kryazhev Une hôtesse de l'air

Pourtant, si vous ne voyagez pas très souvent, cette exposition n'est pas nuisible. Mais pour le personnel aérien, les risques de maladies graves augmentent.