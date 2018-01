L’aiguille de l’Horloge de l’Apocalypse encore avancée

Une horloge symbolique, montrant combien de temps il nous reste avant l’Apocalypse, a été avancée le 25 janvier de 30 secondes et indique désormais 23h58. Pourquoi les pronostics sont-ils si morbides?

L'Horloge de l'Apocalypse, reflétant la vision des experts de la revue le «Bulletin of the Atomic Scientists» sur l'imminence d'une guerre nucléaire, indique 23h58. L'aiguille de cette horloge a été avancée de 30 secondes, lit-on dans le communiqué du «Bulletin».

Les causes principales ayant conduit à avancer l'heure de cette horloge symbolique: la montée des tensions internationales et la menace croissante du déclenchement d'une guerre nucléaire.

«Compte tenu du danger extraordinaire de la situation où se retrouve le monde aujourd'hui… nous avons décidé d'avancer l'aiguille de 30 secondes plus près de la catastrophe», a commenté Rachel Bronson, présidente du «Bulletin of the Atomic Scientists».

En janvier dernier, l'Horloge de l'Apocalypse a déjà été avancée de 30 secondes face à l'échec de la gestion des problèmes des armes nucléaires et du changement climatique.