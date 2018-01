Un éléphant enragé attaque une voiture de touristes en Afrique (vidéo)

La chaîne de télévision chinoise CGTN a publié sur sa page YouTube une vidéo montrant un éléphant en train d'attaquer une voiture de touristes en Afrique:

© Sputnik. Dmitry Korobeinikov Une éléphante attaque deux hippopotames pour défendre son petit (vidéo)

Selon la légende qui accompagne la vidéo, un troupeau d'éléphants avec leurs petits traversait la route sur laquelle circulait le véhicule. De toute évidence, un des animaux a perçu les touristes comme une menace et s'est précipité sur la voiture.

Après avoir rattrapé le véhicule, l'éléphant lui assène un coup de défense. Or, la défense se casse et l'animal se voit contraint d'abandonner la course poursuite.

L'attaque captée en vidéo s'est produite fin janvier dans le parc national de Chobe au Botswana, dans le sud du continent africain.