Les secrets que les employés de l’hôtellerie préfèrent cacher à leurs clients

La plupart des voyageurs semblent complètement ignorer de nombreux faits sur les hôtels où ils passent une ou plusieurs nuits. Et les employés font tout leur possible pour ne pas divulguer les petits secrets capables d'effrayer les clients ou même de ternir la réputation des établissements dans lesquels ils travaillent.

Un corps sous votre lit

Un «corps sous le lit» est une des nombreuses légendes qui a un fond de réalité. Par exemple, de tels incidents ont été rapportés en 2016 dans des établissements de Mexico et de Thaïlande.

En outre, à en croire le site Snopes, des histoires similaires se sont produites à Kansas City, à Atlantic City, à Miami. Selon ce portail, les corps ont été découverts seulement après que les clients se sont plaints des mauvaises odeurs qui les indisposaient lorsqu'ils étaient dans leurs chambres.

De la literie sale

De mauvaises nouvelles pour des germophobes: il est probable que, dans de nombreux hôtels, seuls certains éléments de la literie sont changés entre les séjours de clients différents. Les couvertures et les couvre-lits sont nettoyés beaucoup moins souvent.

Voici un des commentaires publiés sur le site TripAdvisor par un client mécontent.

«Très déçue par cet hôtel! Lit décoré de coussins en velours crasseux et tachés, et dessous, seul le drap de dessous était propre, housse de couette et taies d'oreillers n'avaient visiblement pas été changés (sales et tachés).»

Un hôtel dans de sales draps avec ses punaises de lit https://t.co/78AlxDaFlN #Genève pic.twitter.com/4YOKTw7xCQ — Tribune de Genève (@tdgch) 5 октября 2016 г.

​Comme l'a confié au Reader's Digest un réceptionniste sous couvert d'anonymat, le personnel de l'hôtel, où il travaille, ne nettoie pas très souvent les couvertures ou les couvre-lits.

«Nous lavons les draps tous les jours, mais les couvertures le sont une fois par semaine. Et les couvre-lits? S'il n'y a pas de taches visibles, ça peut être une fois par mois.»

Des verres d'hôtels pas très propres

Les couvertures sont loin d'être les seules choses dans une chambre d'hôtel qui peut être sale.

​D'après Fox News, les verres sont parfois tout simplement rincés à l'eau ou essuyés avec un chiffon qui sert à épousseter d'autres objets dans la chambre.

Comment réserver une chambre pour bénéficier du meilleur prix

Selon le site SkyScanner, réserver une chambre en appelant directement à l'hôtel offre d'énormes avantages. Par exemple, la plupart des établissements ne demandent aucun acompte au moment de la réservation.

En outre, il s'agit d'une grande souplesse parce qu'en cas de changement de dernière minute, il sera plus facile de modifier la réservation faite par téléphone que sur Internet.

De plus, comme l'a souligné le Daily Mail, une chambre réservée le matin sera beaucoup plus chère que celle réservée le soir.

Combien d'argent les hôtels dépensent —ils pour leurs produits de toilettes et pourquoi?

D'après un article publié par Forbes, la chaîne d' hôtels Marriott dépense environ 20 millions de dollars chaque année pour acheter des produits Thann, qui propose une gamme de soins pour le visage. Elle les stocke dans leurs établissements situés aux États-Unis et dans la région Asie-Pacifique.

La procédure de sélection de telle ou telle gamme de produits est longue et peut durer des mois. L'objectif principal est de choisir des produits que les clients auraient envie de prendre avec eux en quittant l'hôtel.

Ainsi, un simple flacon de lotion pourrait les persuader de descendre de nouveau dans le même hôtel.