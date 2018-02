Comment participer à un concours de beauté féminin en étant un homme

Afin de dénoncer les standards dans la beauté féminine, un jeune kazakh de 22 ans a participé à un concours de beauté et a atteint la finale, avant de divulguer sa véritable identité. Dans une interview à Sputnik, il a parlé de son aventure.

Ilaï Diaguilev, 22 ans, résidant à Almaty, a atteint la finale du concours de beauté Miss Virtual Kazakhstan, se faisant passer pour une femme.

Se présentant sous le nom d'Arina Alieva, le jeune homme a envoyé ses photos aux organisateurs de l'événement. À sa surprise, son vrai sexe n'a non seulement pas été identifié, mais il a même réussit à atteindre la finale du concours de beauté.

«Mes amis et moi, nous avons parlé beauté. C'est là que j'ai décidé de prendre part à ce concours. J'ai toujours préconisé la beauté naturelle. Actuellement, vous voyez que beaucoup de filles sont identiques, elles se maquillent et s'habillent de la même manière et pensent que si elles suivent les tendances, elles sont belles. Je ne le pense pas», a déclaré le jeune homme à Sputnik.

22-летний житель Алма-Аты обманул жюри и дошёл до финала женского конкурса красоты https://t.co/xBtaiGL9Il pic.twitter.com/Dv1bkAUgcf — GZT-sv.ru (@gzt_sv) 4 февраля 2018 г.

© Sputnik. Ramil Sitdikov Défilé incendiaire au Salvador: une participante à un concours de beauté prend feu

Selon lui, le charisme féminin est une qualité qui doit être mise en avant chez les jeunes filles.

«J'ai atteint la finale et quand j'ai réalisé que tout ça était allé trop loin, j'ai décidé de faire tomber le masque d'Arina Alieva. Au début, le concours a reçu environ 4.000 candidatures de tout le Kazakhstan, mais c'est moi qui ait atteint la finale», a-t-il précisé.

Comment Ilaï voit-il une belle personne? Interrogé sur le sujet, il a noté l'importance de la beauté intérieure, de l'intégrité morale et de la santé, ce qui, ensemble, permettra à n'importe qui d'être vraiment beau.

«J'ai été agréablement surpris par la réaction du peuple kazakh: la plupart d'entre eux ont soutenu mon geste. Je n'appelle pas à tricher ou à se déguiser en filles, je veux attirer l'attention de la société sur le fait que le standard n'est pas important», a conclu le jeune homme.

Après sa dénonciation volontaire, l'organisateur du concours Miss Virtual Kazakhstan-2018 a disqualifié la candidate Arina Alieva pour avoir fourni de fausses informations, et l'a remplacée par une autre jeune fille.

Ilaï Diaghilev vit et travaille à Almaty. Il participe en tant que mannequin à des défilés de mode avec son équipe, avec laquelle il crée diverses images pour des séances photo.