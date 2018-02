Pour rester en forme, 10.000 pas par jour n’est pas la meilleure des solutions

Beaucoup pensent que pour être en forme, il suffit de fouler les trottoirs pour faire 10.000 pas par jour, objectif quotidien recommandé par des organismes qui font la promotion de la santé. Néanmoins, certains affirment que c’est une perte de temps et que l’on peut faire mieux en consacrant à des fins de santé une petite demi-heure par jour.

Cela pourrait vous étonner, mais l'idée des 10.000 pas quotidiens remonte au milieu des années 1960, époque à laquelle une entreprise japonaise a développé un appareil appelé manpo-kei, qui signifie mesure de 10.000 pas. Il a été mis en vente à la veille des Jeux olympiques de Tokyo de 1964, devenant une grande réussite commerciale.

Les concepteurs de ce premier podomètre n'ont cependant pas choisi le chiffre de 10.000 par hasard. Ils se sont basés sur les théories du docteur japonais Yoshihiro Hatano.

Le chercheur constatait avec inquiétude qu'outre la mode de regarder les matchs de base-ball, les Japonais ont emprunté aux Américains leur style de vie sédentaire. Il a décidé d'aider ses compatriotes à devenir plus actifs sur le plan physique.

© AP Photo/ Andy Wong Pourquoi de simples promenades peuvent-elles nuire à votre santé?

Son objectif était de convaincre ses amis d'augmenter le nombre de pas faits par jour des 4.000 ordinaires à 10.000 afin de brûler quelque 500 calories quotidiennes, d'améliorer leur santé et voire même de perdre du poids.

Aujourd'hui, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) et l'American Heart Association font partie des groupes qui recommandent les 10.000 pas par jour cinq fois par semaine. Sur la base de nombreuses études qui en ont évalué la pertinence, ils soutiennent que cet objectif correspond aux normes de santé publique afin d'améliorer son état de santé et de rester en forme.

Mais ce système des 10.000 pas est-il le moyen le plus efficace pour y parvenir?

Michael Mosley de la BBC est allé à Sheffield, où il a comparé l'efficacité de ce système avec celui d'Active 10.

Ce dernier n'exige pas de calculer le nombre de pas faits par jour. Il demande de marcher plus vite que d'habitude trois fois quotidiennement pendant 10 minutes.

Pendant cette expérience, des capteurs d'activité ont été remis à plusieurs volontaires qui, tous, avaient des raisons de se soucier de leur forme physique.

L'un d'entre eux, Dave, a avoué qu'il n'était plus aussi en forme qu'avant. Judi a fait savoir que son unique exercice physique était le tricot. Et Nathan a regretté que sa fille de six ans courait si vite qu'il ne pouvait pas la rattraper.

Un groupe de volontaire devait parcourir quotidiennement environ 8 kilomètres (10.000 pas), tandis qu'un autre avait pour mission de marcher si vite que l'on pouvait parler mais pas chanter en marchant.

© REUTERS/ Dado Ruvic Facebook: surfer sur les réseaux sociaux peut miner votre santé

Les résultats du premier groupe ont démontré que deux volontaires seulement sur trois ont réussi à franchir la distance assignée, ce qui a demandé des efforts de taille.

Pour le second groupe, la mission a paru plus simple. Ses membres se réunissaient pour de brèves promenades de 10 minutes pendant la journée de travail.

L'analyse des données des capteurs faite par le professeur Rob Copeland de la Hallam University.de Sheffield a donné des résultats éloquents: l'activité physique du groupe Active 10 était de 30% supérieure à celle du groupe des 10.000 pas.

«Ce n'est que quand vous faites une activité d'intensité modérée que vous commencez à avoir des meilleurs résultats pour la santé», a constaté le professeur.

Ainsi trois promenades intenses par jours se sont avérées non seulement plus convenables pour notre mode de vie que 10.000 pas par jour, mais aussi plus utiles pour la santé.

Ce qui est réconfortant car tout le monde ne veut pas marcher 8 km par jours, d'autant plus que le résultat obtenu suite à trois brèves courses est meilleur.

Le professeur Copeland a déclaré au groupe: «Ce que nous voulions vraiment que vous fassiez, c'était que votre cœur batte plus vite, car il y a beaucoup de preuves qui suggèrent que cela pourrait réduire le risque de diabète, de maladies cardiovasculaires et de certains cancers».