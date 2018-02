Un robot trop bavard est rendu muet pour avoir importuné un ministre turc (vidéo)

Un robot Sanbot a été reprogrammé pour avoir interrompu le ministre turc des Transports, des Affaires maritimes et des Communications, Ahmet Arslan, lors de l’intervention qu’il a faite à Ankara à l’occasion de la journée de l’internet sans crainte le 6 février.

Mis au point par des ingénieurs turcs et chinois, un robot Sanbot a été reprogrammé après avoir à plusieurs reprises coupé la parole au ministre turc des Transports, des Affaires maritimes et des Communications, Ahmet Arslan, annonce le quotidien turc Hurriyet.

​

© Sputnik. Ramil Sitdikov La corruption en Ukraine a mis hors service le robot le plus avancé au monde

M.Arslan a prononcé un discours mardi au centre de la science et des technologies d' Ankara à l'occasion de la journée de l'internet sans crainte. Animateur de l'événement, le robot a plusieurs fois interrompu le ministre pendant son intervention et lui a demandé de parler plus lentement.

«Je ne comprends ce que tu as dit. Que dis-tu?», a demandé le robot.

Le ministre a demandé de reprendre le contrôle de l'impertinente machine.

«Chers amis, il est clair que quelqu'un doit maîtriser ce robot. S'il vous plaît, faites le nécessaire», a-t-il déclaré, arrachant un rire à son auditoire.

Finalement, le micro du robot a été éteint et il a été reprogrammé après cet événement, ajoute le quotidien.