Le secret de cette ancienne militaire US pour garder une ligne parfaite

Ancienne militaire dans la Marine américaine, mère de trois enfants, Diana Ringo, 39 ans, originaire de San Diego, en Californie, porte son corset pendant 23 heures tous les jours et ne le retire que lorsqu'elle prend une douche ou s'entraîne. Après avoir donné naissance aux trois bébés, sa taille ne fait que 46 centimètres.

Diana a commencé à porter son corset il y a trois ans après avoir mis au monde ses deux jumeaux. Sa taille faisait alors entre 69 et 74 centimètres ce qui ne lui plaisait guère. Alors Mme. Ringo a décidé de porter un corset sans oublier une alimentation équilibrée et la pratique d'activités physiques.

«Quand je porte mon corset, je me sens tellement sexy. […] Сela renforce mon estime de soi, ça me fait du bien. Après la grossesse, je n'étais pas heureuse avec mon corps parce que j'étais grosse. Il n'y a rien de mal à être gros mais j'ai une constitution physique plutôt masculine et ce n'était pas beau à voir», explique-t-elle dans une interview à la Barcroft TV.

À ce jour, sa collection comprend 45 corsets tandis que Diana pèse environ 54 kilogrammes pour une taille de 158 centimètres. Selon elle, cet accessoire ne l'empêche pas du tout de respirer. Mme Ringo avoue qu'au départ son mari était contre le port du corset, le trouvant dangereux pour la santé, mais lorsque le médecin a confirmé que cela ne comportait pas de risques, il a été obligé de l'accepter. Néanmoins, il demande sa femme de ne plus mincir.