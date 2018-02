Les prophéties de Baba Vanga pour 2018 concernent en premier lieu les USA et la Chine

Plusieurs médias révèlent les prophéties de la célèbre voyante bulgare Baba Vanga pour 2018, qui, comme c’est le cas chaque année, présentent un grand intérêt pour les internautes vu leur côté obscur. Voici un aperçu des prophéties les plus répandues sur la Toile.

Si les prophéties de Baba Vanga pour 2018 sont déjà publiées sur internet, il vaut quand même la peine de les passer au crible pour ne pas tomber dans les spéculations les plus fantaisistes.

La rivalité économique Chine-États-Unis

Prophétie: À l'en croire, la Chine dépassera les États-Unis et deviendra ainsi la première puissance économique mondiale, écrit le journal allemand HNA.

Degré de véracité

:

En effet,la Chine a vu sa croissance s'établir à 6,9% en 2017: un sursaut attendu après avoir enregistré l'année précédente sa pire performance depuis plus d'un quart de siècle (6,7%), et le signe d'une conjoncture plus favorable pour le géant asiatique, a indiqué le Bureau national des statistiques (BNS).

Le gouvernement chinois peut s'estimer satisfait. Il tablait pour l'ensemble de l'année 2017 sur une croissance bien plus faible «d'environ 6,5%».

En dépit d'une fiabilité très contestée, le chiffre du PIB chinois est scruté de près: la Chine représente près d'un tiers de la croissance mondiale.

Vers Vénus et au-delà

Prophétie: On découvrira bientôt sur Vénus une «nouvelle forme d'énergie», relatele journal britannique Express en reprenant les propos de la voyante bulgare.

Degré de véracité

:

Dans le cadre du projet «Venus In situ Composition Investigations» ou «Vici», le premier vaisseau robotique de la Nasa sera lancé sous peu en vue d'explorer Vénus en trois décennies.

L'objet de la mission sera de montrer en quoi Vénus, malgré sa proximité géographique avec la Terre, est pourtant bien différente de la planète bleue.

Venus Express de l'Agence spatiale européenne (ESA) est le dernier vaisseau à avoir étudié de près cette planète, entre 2006 et 2014, avant de se retrouver à cours de carburant.

Un regard vers l'avenir (à prendre avec des pincettes)

Baba Vanga avait annoncé le printemps arabe en 2010 auquel succéderait une confrontation en Syrie selon ses propres mots. Suite à ce conflit, elle a prédit la naissance d'un califat à Rome en 2043, écrit le site AstroCenter.

En 2066, les États-Unis lanceraient une dernière offensive contre Rome pour reprendre l'Europe, et suite à sa réussite on assisterait au retour du communisme un peu partout, estime le site WeMysticFrance.

D'ailleurs, elle avait également affirmé que «l'homme noir», le 44ème Président de l'histoire américaine serait aussi le dernier.