Un combat sous-marin qui laisse bouche-bée: quand une tortue mord un requin (vidéo)

La vidéo d'une «bataille» rarissime qui a éclatée au large d‘une des côtes australiennes entre un requin tigre et une tortue de mer a été mise en ligne sur Instagram grâce à l'utilisateur Daniel Brown qui a eu la chance d'en être le témoin.

«Aujourd'hui, j'ai été le témoin de l'événement le plus captivant de la nature sauvage qu'il m'a été donné de voir dans ma vie», a raconté Daniel sur sa page.

Публикация от DanielThomasImages (@danielthomasbrowne) Янв 31, 2018 в 11:56 PST

Et de poursuivre:

«De grands requins tigres ont découvert une tortue de mer Caouanne et ont essayé de la manger. Je suis restée bouche-bée en observant ce qui s'est passé après. La tortue a commencé un grand combat en mordant les requins parce qu'ils l'attaquaient. Elle utilisait sa carapace comme une armure. […] Quels animaux extraordinaires.»

Daniel Brown et ses amis ont ensuite décidé de capter le combat sous l'eau et quelques jours plus tard ils ont publié une vidéo sur laquelle on voit comment un requin retient la tortue par sa carapace. Le combat a subjugué des milliers de spectateur en ligne:

Публикация от DanielThomasImages (@danielthomasbrowne) Фев 5, 2018 в 10:34 PST

«Quelle combattante!» a écrit un internaute.

«Mon Dieu! Je n'aurais jamais pensé qu'une tortue puisse se battre d'une manière aussi courageuse contre un requin! C'est épique!» a confié un autre.

«Cette tortue est digne d'une médaille d'honneur», conclut sabrina_velasco.