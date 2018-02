Un objet mystérieux aux allures d’ovni filmé au-dessus de la Virginie (vidéo)

Les habitants de la ville de Richmond (État de Virginie) ont pu contempler le 5 février un «phénomène extraordinaire», qui ressemblait à un rouleau géant suspendu dans le ciel, relate la chaîne ViralHog.

«J'allais travailler quand j'ai vu de la lumière rose qui semblait provenir de ma cuisine où je me préparais un café. J'ai regardé derrière les rideaux et j'ai vu un tuyau magique planer dans le ciel et changer de couleur au-dessus de notre quartier. Le ciel me fascine toujours, mais c'était un spectacle hors du commun», a raconté l'auteur de la vidéo.

Il s'agit en fait d'un arcus, un impressionnant rouleau de nuage se formant lorsqu'un air très chaud entre en confrontation avec un air au contraire beaucoup plus froid, explique Christophe Mertz, de MétéoNews, cité par le Progrès.

Ce type de nuage, qui s'étend sur une dizaine de kilomètres, peut s'accompagner de vents violents et de grêle, rappelle le BFMTV. S'il se retrouve piégé par des vents verticaux, l'arcus peut constituer le premier stade d'une tornade.