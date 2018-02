N’arrivant pas à démarrer une voiture qu’il venait de voler, il sollicite la propriétaire

Dans l’État américain du Minnesota, un voleur n’a pas réussi à démarrer la voiture qu’il ciblait et a appelé sa propriétaire pour demander son aide.

Edward Leroy Wilson, un Américain de 37 ans, a volé une Jeep Grand Cherokee garée devant un supermarché local. Sa propriétaire, dont le nom n'a pas été mentionné, a laissé le moteur tourner et est partie faire des courses. Or, à son retour, son véhicule avait disparu, relate le site USA Today.

Deux heures après, une femme lui a téléphoné et a expliqué qu'un inconnu lui posait des questions au sujet de la voiture. Puis il s'est adressé directement à elle et a déclaré s'appeler Wayne Hennen et qu'il était employé d'un centre de remplacement de pare-brise.

Le voleur a affirmé avoir garé la voiture, mais que n'ayant pas réussi à la faire démarrer, il sollicitait son aide.

Grâce à cet appel, la police est parvenue à interpeller ce voleur du dimanche.