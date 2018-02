Eh bien… Pouvez-vous détecter un long serpent caché dans ce tas de fumier? (photo)

Alors qu'une famille de la région australienne de Sunshine Coast a décidé de déplacer un tas de fumier, ils y ont découvert un python tapis qui dormait tranquillement.

La famille a contacté les spécialistes de Sunshine Coast Snake Catchers, qui sont venus pour attraper le serpent. Un des employés a pris une photo pour la publier sur Facebook et voir si quelqu'un arriverait à détecter le python.

De nombreux internautes ont été désorientés par ce cliché.

Pourtant, il y en a qui ont réussi ce casse-tête.

Daniela Pedersoli ok, i can see the snake it is long and thin

«Ok, je peux voir le serpent, il est long et mince.»