Ces labyrinthes où il est risqué de mettre les pieds tout seul (images)

Composés d’embranchements, de pierres, d’impasses et de fausses pistes, les labyrinthes sont d’immenses terrains de jeux, aussi captivants pour les petits que pour les plus grands. Néanmoins, avant de vous offrir une promenade en solitaire, pensez à vous souvenir du chemin, car il existe des endroits où il serait très facile de se perdre…

© Sputnik. Alexey Danichev Un labyrinthe souterrain de la période glaciaire découvert au Canada (photos)

Tentés par une ballade insolite ou attirés par le léger parfum d'aventure qui flotte autour du mot «labyrinthe», de nombreux touristes s'offrent cette expérience en descendant dans les catacombes, en grimpant dans les canyons ou tout simplement en profitant du beau temps dans les plus beaux jardins du monde.

Avant de découvrir une sélection de labyrinthes impressionnants, faisons un petit retour en arrière.

On donnait dans l'Antiquité le nom de labyrinthes aux édifices considérés par les anciens auteurs comme inextricables et composés d'allées ou de galeries dont les innombrables ramifications donnaient l'impossibilité au visiteur d'en sortir, écrit le portail France pittoresque, en donnant la définition de ce terme.

Au Moyen Age et notamment en France, le labyrinthe devient une disposition particulière du pavage des églises, l'arrangement, la coupe et la couleur des pavés formant des lignes sinueuses conduisant par de nombreux détours à différents points, et finalement à un calvaire imaginaire.

D'après les spécialistes, les labyrinthes pourraient généralement être répartis en deux catégories. Les uns sont, peut-on dire, de simples jeux de patience: une fois l'entrée trouvée, il suffit après de suivre la route unique que l'on a devant soi. Dans cette première catégorie se rangent la plupart des labyrinthes anciens, plusieurs des labyrinthes anglais, presque tous ceux des cathédrales françaises.

La seconde catégorie concerne les œuvres de patience et d'ingéniosité. Ici, vous trouvez un certain nombre de bifurcations, ce qui vous poussera à devoir vous débrouiller pour choisir un seul chemin parmi tous ceux qui se présentent sous vos yeux.

Faisons donc une ballade passionnante au cœur de ces endroits magnifiques, souvent imprégnés de mystère.

Catacombes de Paris

Véritable labyrinthe au cœur du Paris souterrain, les Catacombes ont été aménagées dans les galeries d'anciennes carrières dont les pierres ont servi à la construction de la capitale.

À 20 mètres sous terre, l'ossuaire rassemble les restes de plusieurs millions de Parisiens, transférés entre la fin du XVIIIe siècle et le milieu du XIXe siècle, au fur et à mesure de la fermeture des cimetières pour raison d'insalubrité — le premier fut le cimetière des Innocents dans l'actuel quartier des Halles en 1785, peut-on lire sur le site officiel des Catacombes, qui retrace leur histoire jusqu'à nos jours.

Aménagées, ces galeries souterraines attirent 240.000 visiteurs chaque année.

La partie ouverte au public ne représente qu'une infime partie des carrières souterraines de la capitale. En revanche, jusqu'à nos jours on y retrouve des tunnels qui s'étendent sous toute la capitale. Peu de courageux osent s'y aventurer, de peur de s'y perdre.

Parc national de Canyonlands, aux États-Unis

Canyonlands est un paysage coloré érodé dans d'innombrables canyons, mesas et buttes de la rivière Colorado, la Green River. Sculpté dans de vastes gisements de roches sédimentaires, ce paysage de canyons, mesas, et gorges profondes possède des caractéristiques naturelles remarquables qui font partie d'un écosystème désertique unique.

Le labyrinthe d'Utah, situé à l'endroit le plus éloigné du parc, n'accueille pas autant de touristes. Ceux qui viennent jusque-là le font généralement dans un seul but, tester ses forces dans ce labyrinthe naturel, considéré comme l'un des plus compliqués du monde, étant rempli d'impasses, de ravins profonds et de sentiers.

Peu importe le temps, le risque de chute de pierre y est toujours assez élevé.

Labyrinthe de la Villa Pisani, en Italie

Considéré comme le labyrinthe le plus compliqué du monde, celui de la Villa Pisani, baptisé également le «labyrinthe de l'amour», est composé de neuf cercles concentriques. L'objectif est de trouver la tour en son centre. Ce labyrinthe est dû à l'architecte Girolamo Frigimelica de Roberti.

La légende veut que Napoléon ait pris le temps de s'y perdre lors d'une balade, tandis que Mussolini et Hitler ont refusé d'y entrer.

Si vous n'êtes pas encore tenté de vous y rendre, sachez toutefois que les jardins de la Villa ont reçu le prix du Parc le plus beau d'Italie en 2008.

Le Peace Maze, en Irlande du Nord

Situé dans un cadre spectaculaire entre montagnes et mer, le Castlewellan Forest Park & Peace Maze est l'un des plus beaux parcs forestiers d'Irlande du Nord.

Le Peace Maze, ou Labyrinthe de la Paix, représente un labyrinthe végétal, faisant partie des plus grands au monde. Il symbolise, entre autres, le chemin de la paix que se doit d'emprunter l'Irlande du Nord pour pacifier le conflit anglo-irlandais, explique le guide touristique destiné à ceux qui souhaiteraient s'y rendre pour passer des vacances.

Créé en 2000, le Peace Maze est un jeu plutôt ludique pour les visiteurs, qui essayent d'en trouver la sortie. Entièrement composé d'ifs, le labyrinthe possède en son centre une cloche de la paix, symbole de la fin des conflits.

Labyrinthe de Solovki, en Russie

35 constructions en pierre, découvertes sur les îles de Solovki, au nord-ouest de la Russie dans la mer Blanche, font partie de ce que les scientifiques appellent «les labyrinthes du nord».

D'après les historiens, ces labyrinthes datent du Ier ou du IIe siècle avant notre ère. Par ailleurs, ce genre de constructions n'est pas unique dans le monde. On peut en observer en France, en Irlande, dans les pays scandinaves, etc.

La même logique dans la construction incite les spécialistes à supposer que ces territoires étaient par le passé peuplés par une seule civilisation. Des archéologues ont découvert sur ce site des restes de sacrifices humains, laissant penser que le labyrinthe de Solovki était autrefois lié au culte de la mort.

Quoi qu'il en soit, la population locale préfère éviter cet endroit, qui attire toutefois l'attention des touristes et des scientifiques.

Alors, une petite ballade insolite, cela vous tente?