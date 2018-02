Attention! Les scientifiques avertissent: boire du lait n'est pas une bonne idée

Des experts de centres américains de contrôle et de prévention des maladies ont constaté, que la consommation de lait frais était associée à la propagation d'infections résistantes aux antibiotiques. Ainsi, en 2016 dans le Colorado, 12 cas d'infection par la bactérie Campylobacter jejuni ont été enregistrés, affectant le tube digestif avec des conséquences secondaires sur d'autres organes, des abcès et des nécroses, indique le portail spécialisé Ars Technica.

Malgré l'interdiction de la vente de lait frais dans l'État, certains agriculteurs américains ont réussi à la contourner, ce qui provoque une épidémie dans 171 fermes. Cependant, seulement 91 d'entre elles ont cessé de distribuer du lait après les mises en garde des autorités, rapporte le portail.

Selon les chercheurs, le nombre croissant d'épidémies de Campylobacter jejuni en 2015 a eu lieu en raison de produits laitiers qui n'étaient pas pasteurisés. Compte tenu des indicateurs épidémiologiques depuis 1993, le taux d'incidence a quadruplé. D'autant plus, que le risque d'infection par une bactérie due à la consommation de lait cru était 150 fois plus élevé que celui dû au lait pasteurisé.

Les scientifiques ont également rappelé les symptômes de l'infection par Campylobacter jejuni, tels que la fièvre, les spasmes intestinaux, les vomissements et la diarrhée. Il est à noter que ces microorganismes peuvent être trouvés dans l'eau et la nourriture, y compris le lait. De plus, ces bactéries sont résistantes à trois antibiotiques, la tétracycline, l'acide nalidixique et la ciprofloxacine.