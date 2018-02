Compétition insolite de robots

Le concours "Edge of Robot: Ski Robot Challenge" a eu lieu lundi le 12 février dans la station de ski de Hoengseong, situé près de la ville olympique de Pyeongchang. Huit robots, créés par des équipes provenant d'universités et d'entreprises locales, y ont participé.

Vêtus de vestes et de pantalons de ski, ressemblant à des enfants, les robots devaient parcourir une piste de 80 mètres le plus rapidement possible, rapporte le journal The Korea Herald. Au total, ils avaient le droit à trois tentatives. Le gagnant a empoché 10 000 wons sud-coréens (environ 7500 euros).

Si pour des débutants (humains), ce type de piste est assez facile, ce plus compliqué d'y piloter des robots. À cause du gel et d'un fort vent, beaucoup d'entre eux ne marchaient pas bien, cependant certains ont réussi tout de même à franchir la ligne d'arrivée. Au final, c'est «Taekwon V» qui a remporté le concours en passant cinq portes et en parcourant la piste en seulement 18 secondes.

Il est à noter qu'en décembre dernier, deux robots, créés par des ingénieurs de l'Institut Coréen de Technologie Avancée (KAIST), ont pris part au relais de la flamme olympique. Il a été annoncé que les organisateurs des Jeux 2018 prévoyaient d'utiliser 85 robots pour aller à la rencontre des sportifs et des invités dans les aéroports et pour les aider dans l'enceinte du village olympique et dans les stades.