Cher Elon Musk, quelqu’un a copié votre lance-flammes… (vidéo)

Êtes-vous l’une des 20.000 personnes qui ont commandé un lance-flammes de The Boring Company pour 500 dollars (même 700 incluant la livraison) après que l'homme derrière Tesla et SpaceX l’ait présenté sur les réseaux sociaux? Non? Ne désespérez pas, on peut en fait le fabriquer, comme l’a fait ce bricoleur sur Youtube!