Saint-Valentin: ces animaux qui s’aiment à la folie et malgré tout…

Avez-vous déjà entendu parler d’amour entre un guépard et un chien? Entre un chat et des loups? D’amitié entre un cochon et une vache? Ou encore, entre un gorille et un chat? Croyez-vous que c'est irréel? Si oui, préparez-vous à découvrir l'impossible… Il y a de l'amour dans l'air!

Le jour de la Saint-Valentin, le 14 février, c’est la fête des amoureux dans de nombreux pays. Certains affirment que les humains sont les seuls capables de former des couples improbables et de se faire de drôles d’amis, mais ces animaux liés jusque dans l’adversité prouvent le contraire.

Mzee la tortue et Owen l’hippopotame

Une amitié inattendue est née entre un bébé hippopotame orphelin, Owen, et une tortue géante d’Aldabra, Mzee, après le tsunami consécutif au tremblement de terre du 26 décembre 2004 dans l’océan Indien. Le tsunami a frappé les côtes du Kenya enlisant le bébé hippopotame sur la plage.

Dégagé du sable, Owen a été amené au parc zoologique Haller situé près de Mombasa. Il s’est retrouvé dans un grand enclos boisé où vivait déjà Mzee, une vieille tortue des Seychelles de 130 ans. Owen s'est immédiatement pris d'affection pour elle. La tortue l’a accepté comme compagnon. Imitant sa «mère», elle lui a appris quoi manger et où dormir, malgré le fait que les tortues de cette espèce n’élèvent pas leurs propres petits. Les deux animaux ont longtemps été inséparables.

Astra la lionne et Elza la chienne

En Russie, une lionne et un chiot ont fait ami-ami en 2017. Astra la lionne est arrivée au zoo Sadgorod de Vladivostok, dans l'Extrême-Orient russe, alors qu’elle n’avait que deux mois. Afin qu'elle ne se sente pas seule, l'administration lui a présenté… un jeune berger d’Asie centrale femelle baptisé Elza. Les petits ont rapidement fait connaissance. «Comme la petite a grandi avec ses frères, nous avons décidé d'acheter un chiot berger d'Asie centrale pour qu'elle ne s'ennuie pas et pour qu'ils jouent ensemble», a déclaré le directeur du zoo.

Marimo le chat et Fuku-chan la chouette

En 2015, des médias ont révélé l'insolite amitié entre un chaton et une chouette qui résident dans un café d’Osaka, au Japon. Un chaton baptisé Marimo est devenu le meilleur ami d'une chouette, appelée Fuku-Chan, qui avait jusque-là vécu seule dans le Hukulou Coffee.

Le patron de l’établissement a décidé d’aider cette sage mascotte à lutter, lui offrant un compagnon. Les deux amis ont même une page sur Facebook, où les propriétaires du café publient leurs photos.

Koko le gorille et des chatons

Une femelle gorille, Koko, devenue célèbre après avoir appris la langue des signes, était aussi connue pour son amour des chatons. En 2013, Koko, qui était incapable d’avoir ses propres petits, a été très peinée par la disparition d'un chat pour lequel elle s'était prise d'affection. Son compagnon était mort renversé par une voiture et une vidéo de la gorille exprimant sa tristesse a beaucoup fait parler d'elle.

En 2015, pour son 44e anniversaire, Koko s’est vu présenter plusieurs chatons. La femelle a eu un coup de cœur immédiat pour deux d’entre eux, un gris et un noir, respectivement baptisés Ms Gray et Ms Black, qu’elle a immédiatement adoptés.

Wilma l'autruche et Béa la girafe

En 2009, des médias ont surpris leurs lecteurs par l’histoire de Wilma et Béa, deux locataires d’un grand enclos du parc Busch Gardens aux États-Unis. L’autruche de 10 ans et la girafe de 3 ans sont devenues inséparables bien que la superficie de leur enclos ne les oblige pas à rester ensemble.

Snuffles le veau et Blossom le cochon

Bien que très petits, Snuffles et Blossom, qui résident au centre de protection d'animaux de la ferme Edgar’s Mission en Australie, ont déjà eu le temps de voir que les humains peuvent être violents.

Le centre a adopté le veau qui avait été abandonné alors qu’il n’avait que quelques jours. Le petit cochon Blossom a été confié aux propriétaires du centre à l’âge de trois mois. Les deux animaux sont devenus amis

Moucika la chatte et cinq louveteaux

У пары красных волков в зоопарке Читы появились четверо щенятhttp://t.co/SOiGox3B6f pic.twitter.com/34ek4QwBbh — ✩ Radio♄Saturn Fm ✩ (@RadioSaturnFM) 29 mai 2015

Une chatte domestique de Novossibirsk est parvenue à allaiter cinq louveteaux sauvages voués à une mort certaine. En avril 2016, une louve d'Asie a mis au monde cinq petits. Elle a refusé de s'occuper de ses petits et les employés du zoo de Novossibirsk ont été obligés de les prendre en charge. Au moment des recherches, seule la chatte Moucika avait du lait, car elle allaitait son chaton nouveau-né. Moucika la Chatte a allaité les loups pendant un mois et demi. Les cinq louveteaux ont considéré Moucika comme leur mère, l'accompagnant partout et remuant la queue en la voyant. En 2015, Moucika est également devenue la «maman» d'un lynx.

​Kumbali le guépard et Kago le labrador

Dans le Metro Richmond Zoo de l'Etat américain de Virginie, la mère de trois guépards a cessé d'allaiter l’un de ses petits, deux semaines après sa naissance. Le petit perdait vite du poids et faiblissait. Les employés du zoo se sont mis à le nourrir au biberon. Rendre le petit à sa mère, qui l’avait probablement oublié et aurait pu le prendre pour une menace, n'était pas sûr.

Les guépards sont connus pour leur caractère excessivement nerveux et peureux. A ce moment, un labrador d'un an Kago est venu à son secours.

On sait depuis longtemps que les chiens peuvent faire ami-ami avec les guépards. Le labrador et le petit guépard ont été mis dans une cage pour qu'ils puissent s'habituer à vivre ensemble et maintenant ils sont les meilleurs amis du monde.

Les scientifiques disent que cela ne pourrait pas se produire si les guépards vivaient en liberté. Mais comme ils ont grandi ensemble, personne ne doit s'inquiéter pour leur vie commune.

Des relations si proches entre des animaux si différents sont rares. Mais quand les circonstances font naître de tels liens, les animaux n’hésitent pas à être affectueux et gentils entre eux, faisons de même!