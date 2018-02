Les extra-terrestres sont-ils de retour en Russie? (vidéo)

Le ciel de l'Oural est décidément bien agité. Après avoir été déchiré par la météorite de Tchéliabinsk en 2013, il a été traversé le 13 février par un objet lumineux dont on ne sait toujours pas pour l'heure ce qu'il était.

Une caméra de surveillance a filmé ce corps céleste lorsqu'il est passé au-dessus de la tour de télévision en construction d'Ekaterinbourg.

La vidéo a été publiée sur la page Facebook de la chaîne radio «Pluie d'argent». Certains craignent que des extraterrestres aient envoyé cette météorite vers la Terre et pensent que cela ne présage rien de bon. D'autres ont remarqué que cette boule de feu pouvait être un bolide. Elle se déplaçait du sud vers le nord et était bien visible, malgré les nuages, rapporte URA.Ru. Au milieu de l'objet volant, on pouvait, paraît-il, distinguer une étincelle orange.

«Il est impossible de dire exactement ce qu'était ce corps céleste», selon l'ingénieur de formation de l'observatoire d'Université fédérale de l'Oural, Vladilen Sanakoev.