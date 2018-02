La beauté des créatures marines qui font peur

© Sputnik. A. Volodin Des créatures marines des plus répugnantes photographiées par un marin

— Роман Федорцов (@rfedortsov) 5 января 2018 г.

Grâce à un des comptes les plus actifs parmi ceux des marins russes sur les réseaux sociaux, on peut découvrir les beautés de la mer et des poissons incroyables. Roman Fedortsov travaille sur un bateau de pêche. Pour ne pas partir à la dérive en plein mer, il reste fidèle à sa passion pour la photo des poissons que l'équipage rencontre en voguant. Certaines créatures marines sont dangereuses ce qui n'empêche pas ce brave marin de les immortaliser. Il publie les photos sur les réseaux sociaux lui-même. Saurons-nous apprécier à leur juste valeur de si beaux spécimens? L'apparence terrifiante côtoie la beauté particulière. Maintenant, Roman publie non seulement des photos de terribles créatures du fond marin, mais aussi celles de la vie sur le navire.

​Quand on a bu trop de café.

— Роман Федорцов (@rfedortsov) 29 октября 2017 г.

Avez-vous bien dormi?

— Роман Федорцов (@rfedortsov) 8 ноября 2017 г.

Un sébaste avec des yeux expressifs.

— Роман Федорцов (@rfedortsov) 22 октября 2017 г.

​Avec moi, vous allez vivre des moments cauchemardesques. Dans les yeux de ce poisson, vous pouvez vous noyer…

​Le regard qui désapprouve: