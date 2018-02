Le cœur de Melania brisé? Une star de Playboy révèle les détails de sa liaison avec Trump

Une ancienne playmate, Karen McDougal, s’est épanchée sur sa liaison avec Donald Trump, qui aurait eu lieu après que ce dernier avait épousé Melania, relate le journal The New Yorker.

Alors qu'il était marié à Melania, dont il venait d'avoir un enfant, l'actuel Président américain aurait eu une liaison de neuf mois avec une playmate Karen McDougal, aujourd'hui âgée de 46 ans, a affirmé The New Yorker ce vendredi.

Dans un document de huit pages que le journal The New Yorker s'est procuré, Mme McDougal raconte en détails sa relation avec Donald Trump. Selon elle, cette liaison a duré neuf mois, de juin 2006 à avril 2007.

Lors de leur première rencontre, Karen McDougal et Donald Trump ont bavardé durant deux heures, puis ils «se sont déshabillés et ont fait l'amour», selon l'ancienne playmate.

Ensuite, d'après elle, M.Trump lui a proposé de l'argent, mais elle a refusé.

«Je l'ai regardé et ai ressenti du chagrin. Et j'ai dit: "Non, merci, je ne suis pas une fille comme ça"», a-t-elle dit.

Sollicités par l'AFP, la Maison-Blanche et le groupe de presse AMI n'ont pas donné suite. La Maison-Blanche a indiqué à la chaîne NBC que le Président démentait l'existence de cette liaison et qu'il s'agissait d'une «vieille histoire».