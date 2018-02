Secrets de la longévité japonaise: comment faire pour vivre jusqu’à 100 ans?

Parmi tous les pays où l’espérance de vie est la plus élevée, le Japon est en tête du peloton. Plus de 65.000 centenaires y résidaient en 2016, ce qui n’a rien d’extraordinaire, selon des spécialistes. Une combinaison de nombreux facteurs se cache derrière ce chiffre.

Depuis 20 ans, le Japon demeure le champion de la longévité humaine. D'après les données de l' Organisation mondiale de la santé , l'espérance de vie moyenne dans ce pays est de 83,7 ans. Mais comment faire pour imiter le Japon en ce domaine? Voici une liste de quelques bonnes habitudes à adopter.

De petites portions

Savourer ce qu'ils consomment tout en prenant leur temps est essentiel pour les Japonais. Chaque plat est servi à part, sur sa propre assiette, cette dernière étant remplie à 80%. Grâce à une telle technique, les Japonais ne prennent pas du poids.

Dans ce restaurant japonais, les clients peuvent travailler en échange d'un repas https://t.co/7F5ggBfCaZ pic.twitter.com/wYYj5czgrq — Hubert MESSMER (@Zehub) 19 января 2018 г.

​Du thé vert

Les Japonais boivent beaucoup de matcha, du thé vert qui a de nombreuses vertus. Cette boisson est riche en antioxydants qui ont un effet anti-âge sur la peau et qui renforcent le système immunitaire tout en luttant contre le cholestérol et le diabète. En outre, ce thé favorise la digestion.

​Une alimentation saine

L'alimentation traditionnelle des Japonais est très équilibrée et saine parce qu'elle est à base de poisson, de riz et de légumes. En outre, les plats sont très pauvres en graisses saturées et en sucres.

​Le soja est l'aliment le plus consommé au Japon que ses habitants aiment sous toutes ses formes, à savoir la soupe, le tofu et le miso.

Rester actif aussi bien physiquement que mentalement

Les habitants du Japon ont bien compris que garder une activité physique est essentiel pour avoir une longue vie et vieillir en bonne santé. Les interactions sociales y contribuent également.

Par exemple, les centenaires d'Okinawa, qui ont été interrogés sur leur longévité, ont tous souligné qu'il était nécessaire de rester actif aussi bien physiquement que mentalement.

Avoir des liens très forts avec la nature

Les bains de forêt (shinrin-yoku), qui sont une activité consistant à passer du temps en forêt, sont très prisés pas la population japonaise.

Les bains sont considérés comme une médecine douce et même recommandés par les institutions publiques. Selon le professeur Qing Li, de la Nippon Medical School de Tokyo, une telle activité contribue à faire baisser le rythme cardiaque et la tension artérielle, réduire la production d'hormones de stress, améliorer le système immunitaire et générer un sentiment global de bien-être.