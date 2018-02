Un serpent tigre joue les funambules (vidéo)

Matt Dubabin, propriétaire d'une ferme vinicole en Australie, a publié une vidéo qui montre un serpent tigre ramper non plus sur le sol, mais sur un mince fil de fer d'une haie qui entoure sa ferme.

«Ils (les serpents) font partie du paysage local, et c'est un grand plaisir que de les observer dans des situations insolites», a déclaré Matt Dubabin.

Les serpents tigres qui habitent en Tasmanie sont assez timides et se trouvent sous la protection de l'Etat. Toutefois, leur espèce est en danger à cause de l'activité humaine et de la réduction de la superficie de leur habitat naturel.