Urgent de vous chercher un autre boulot? La liste noire des métiers en voie d’extinction

Quels sont les métiers qui seraient les plus susceptibles d’être remplacés par des machines dans un avenir proche? Voici une liste noire qui donnera un aperçu des emplois les plus menacés.

De nombreuses études ne cessent d'affirmer que certains métiers seront automatisés dans quelques années. La liste de ces professions dressée par des spécialistes est assez longue, mais certains arrivent quand même dans le peloton de tête.

Les chauffeurs

Comme l'a écrit Vivek Wadhwa dans son livre intitulé The Driver in the Driverless Car (Le conducteur dans une voiture sans chauffeur), environ cinq millions de chauffeurs perdront leur travail au début des années 2020, les véhicules devenant tous autonomes.

Требуются водители категории В

Ведущая компания на рынке такси. Именно поэтому 9 из 10 водителей выбирают "Яндекс Такси"! https://t.co/7IiqVhjIFT pic.twitter.com/5NQcHYqHnK — Андрей Лыхин (@a_lykhin) 16 февраля 2018 г.

​La bonne nouvelle est que l'industrie des automobiles robotisées pourrait créer de nouveaux métiers, comme des managers pour superviser le parc de tels appareils.

La restauration rapide

Selon le Bureau of Labor Statistics (BLS) américain, environ 80.000 emplois de fast-food disparaîtront vers 2024.

«C'est moins cher d'acheter un bras robotisé que de recruter un employé gagnant 15 dollars de l'heure pour mettre dans frites dans des sachets, ce qui est inefficace», avait déclaré l'ancien PDG de McDonald's, Edward Rensi, en mai 2016.

​Les assistants juridiques

L'informaticien et écrivain Martin Ford, auteur du livre Rise of the Robots: Technology and the Threat of a Jobless Future, a en outre évoqué les métiers juridiques, qui sont monotones et répétitifs, selon lui, et qui pourraient être facilement robotisés.

Ainsi, ce sont les assistants juridiques qui feraient face à une informatisation avec 94% de probabilité.

D'après une étude réalisée par le cabinet d'audit et de conseil Deloitte, plus de 100.000 salariés dans le milieu juridique ont de fortes chances de perdre leur travail durant les 20 années à venir.

Les employés de centres d'appels

Un autre métier qui court un grand risque est celui d'employés de centres d'appels. À en croire le rapport préparé par The Future of Employment, il y a une probabilité de 99% que ces emplois soient bientôt informatisés.

Les préparateurs de déclarations fiscales

Ceux qui s'occupent de la préparation des déclarations de revenus , qui est un processus monotone, et qui consiste à traiter d'énormes quantités de données prévisibles, seraient aussi «en danger».

En effet, certaines entreprises emploient déjà des technologies, comme H&R Block, un des plus grands fournisseurs américains de service de préparation de déclarations de revenus.

Ainsi, le géant a décidé de se tourner vers Watson, un programme informatique conçu par IBM.

Les journalistes

Des robots seraient capables d'accomplir de nombreuses tâches effectuées par des journalistes, affirme Bernard Marr conférencier en business, technologie et big data.

«En fait, si vous avez lu un article sur les résultats financiers au cours des deux dernières années, vous avez probablement lu un article ou un communiqué de presse généré par une machine.»

D'après M.Marr, ce n'est que le début. En commençant par les résultats financiers ou sportifs, les robots s'attaqueront à d'autres domaines.