Survivants, tenez-bon! Une (énième) fin du monde à cause de la planète X prévue pour 2018

Et si Nibiru, considérée parfois comme la 9e planète cachée du Système solaire, nous réservait un avenir sombre? Certains numérologues sont convaincus que le printemps 2018 nous poussera vers la fin des temps, les évènements annonciateurs s'étant enchaînés...

© AFP 2018 Anthony Wallace Séisme, test nucléaire, trous dans le sol: ces réalités sismologiques peu connues

Oui, la fin du monde pourrait bien se produire cette année, à en croire certains théoriciens. Les précédentes prédictions consistaient à dire que la mystérieuse planète de notre Système solaire allait apparaître dans le ciel et provoquer l'apocalypse en août, septembre, octobre, novembre et décembre de l'année dernière. Si alors vous êtes capable de lire cet article, c'est que soit vous avez survécu, soit que ces événements n'ont pas eu lieu. Et tout de même, il reste un pronostic pour le mois de mars.

Le numérologue chrétien David Meade, cité par The Express, estime que la fin du monde aura lieu au printemps 2018 et que la planète Nibiru, dont la présence possible a été découverte en 2016, y joura un rôle important. Dans une conversation avec le pasteur Paul Begley sur YouTube, M.Meade n'a pas lésiné sur les précisions:

«Voici ce qui d'après moi débutera au printemps 2018: je crois que la Corée du Nord va devenir une superpuissance mondiale en mars 2018. Je crois qu'un grand malheur s'abattra après une courte période de paix», a-t-il commencé.

«La planète X n'apparaîtra qu'après le début de la période de tribulations, et je ne pense pas que nous puissions prédire exactement le mois, la semaine et le jour de cet évènement.»

Selon ces interlocuteurs, certains événements survenus cette année seraient déjà des signes d'une apocalypse imminente. Parmi eux, la célébration du 70e anniversaire en tant que nation indépendante d'Israël, les Jeux olympiques d'hiver , la demande de désarmement de la Corée du Nord par Donald Trump et les observations de «soleils jumeaux».

À en juger par les prévisions de ces experts éclairés, tout le monde aurait déjà dû mourir… Curieusement, l'existence même et les mauvaises intentions de la planète X n'ont pas été confirmées.

L'existence possible d'une planète inconnue aux confins du Système solaire a été annoncée en janvier 2016. Sa période de révolution serait de 15.000 ans et de par ses caractéristiques chimiques et physiques, elle serait proche de Neptune.