Lanternes, drones ou ovnis, on ne sait jamais: une vidéo bizarre filmée à Miami

Un étrange défilé de feux dans le ciel nocturne a occupé les esprits des fans d'histoires d'ovnis. Or, des explications plus réalistes n'ont pas tardé à venir.

© AFP 2018 Alberto Pizzoli Un pilote militaire américain raconte sa rencontre avec un ovni

Le cheminot américain Daniel Zeljkovich et son copilote ont été confrontés à l'inexplicable le jour de la Saint-Valentin. Dans le ciel de Miami, une dizaine de feux mystérieux sont apparus devant les deux hommes qui sont parvenus à maîtriser leur stupéfaction et filmer le spectacle au-delà de leur compréhension:

Les objets lumineux, qui semblent être des lanternes célestes, font une sorte de cercle dans le ciel avant de s'éteindre l'un après l'autre.

La vidéo a été postée par M.Zeljkovich dans l'endroit le plus approprié, à savoir sur la page Facebook UFO HUNTERS («chasseurs d'ovnis») pour le plus grand bonheur de ses abonnés.

«Je ne suis pas passionné par les ovnis, mais ce que nous avons vu le 14 février demeure pour moi une énigme», a commenté l'auteur de la vidéo.

Or, certains infidèles ont avancé des explications bien plus prosaïques quant aux images obtenues par les deux cheminots. Selon un certain Brian DeMatteo, ces derniers auraient assisté à un exercice militaire impliquant des fusées éclairantes. Pour un autre ovnisceptique, il s'agirait d'une flotte de drones plutôt que d'une mission de reconnaissance des extraterrestres.