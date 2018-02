Une murène en colère s’attaque à un plongeur (vidéo)

Un jeune homme d'origine polonaise a décidé de plonger dans la baie de Sodwana en Afrique du Sud pour admirer les beautés d'un récif de corail. Soudain, il s'est aperçu qu'il était poursuivi par deux murènes, visiblement en colère.

Sur la vidéo, qui a été partagée sur YouTube, on voit que l'un de ces poissons le regarde fixement et ouvre sa bouche essayant de l'effrayer. Quelques secondes plus tard, elle se lance à sa poursuite, néanmoins le plongeur arrive à s'en séparer.

D'après le jeune homme, il n'a pas provoqué ce comportement agressif de la part des murènes qui l'ont attaqué sans avoir aucune raison particulière.