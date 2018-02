La pizza fait désormais partie de la ration de campagne de l’US Army

La pizza fera son apparition dans la ration militaire des soldats américains, plus connue au sein de l’US Army sous le nom de Meals Ready to Eat (Repas tout préparés), d’ici l’an prochain, ont annoncé cette semaine des responsable de l’armée américaine.

Les diététiciens et ingénieurs de l'US Army ont passé ces trois dernières années à élaborer une ration de campagne comprenant de la pizza, conforme aux normes de qualité requise en matière de durabilité, de longévité et de besoins nutritifs, relate le journal The Washington Times.

© AFP 2018 Eric Feferberg Les points faibles de l’US Army, selon The Week

L'offre initiale des Pizza MRE ne comprendra que des tranches de pepperoni en tant que garniture, mais les diététiciens militaires envisagent toutefois d'ajouter d'autres garnitures après avoir testé les produits «sur le terrain».

À la différence des autres composants des MRE tels que les pâtes au poulet et au pesto ou le bœuf poêlé du Sud-Ouest aux haricots noirs, le principal défi qu'ont relevé les ingénieurs consistait à conserver fraîches la sauce et la croûte de la pizza pendant trois ans, a expliqué à Stars and Stripes David Acecetta, porte-parole du Natick Soldier Research, Development and Engineering Center.

Cette nouvelle a été accueillie chaleureusement au sein de l'armée américaine.

«Quand tu es loin de chez toi, c'est bien quand tu peux manger de la nourriture qui te fait plaisir», a commenté l'un des soldats.