Combattre la dépression par les aliments? Rien de plus simple

Une étude réalisée par des chercheurs américains démontre que les personnes suivant certains types de régimes alimentaires sont davantage prédisposées à la dépression. Selon les spécialistes, les plus vulnérables sont les individus qui suivent le régime traditionnel occidental.

Des scientifiques américains ont trouvé un moyen simple de lutter contre les humeurs dépressives, fait savoir le site EurekAlert.

© Photo. Pixabay Ces mots qui savent trahir la dépression

D'après eux, la consommation de fruits et de légumes frais ainsi que d'aliments à base de blé complet diminue les risques de troubles mentaux.

Pendant six ans, ces spécialistes ont étudié des personnes âgées qui avaient été divisées en trois groupes suivant des régimes différents: le DASH (Dietary Approaches to Stop Hypertension, en français «approche nutritionnelle pour réduire l'hypertension»), le régime méditerranéen et le régime traditionnel occidental.

Les résultats de cette étude ont démontré que les risques de développement de la dépression étaient moins élevés chez les membres du groupe qui suivait le régime DASH, composé de fruits, de légumes et d'aliments allégés. La consommation de viande rouge, typique du régime traditionnel occidental, contribue au contraire à l'apparition de cette affection mentale.

Néanmoins, selon les chercheurs, leur étude ne prouve pas que l'approche nutritionnelle pour réduire l'hypertension restreint les risques de troubles mentaux. Elle témoigne néanmoins d'une certaine corrélation entre ce régime et la prédisposition à la dépression.

Auparavant, des scientifiques avaient affirmé qu'une seule heure d'exercices physiques par semaine affaiblissait les risques de développement de la dépression.