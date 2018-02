Garde la tête haute! Ces traits dont les pessimistes doivent être fiers

Des scientifiques britanniques ont fait des conclusions qui peuvent rassurer les gens pessimistes et dépressifs. Selon eux, leur attitude envers la vie a plusieurs avantages.

Les gens qui souffrent de dépression grave sont d'habitude plus prospères que ceux qui se sentent heureux, révèlent des chercheurs de l'Université de Sheffield qui ont évalué le déroulement de carrière des optimistes et des pessimistes. Les résultats de leur étude ont été publiés sur le site The Conversation.

Les scientifiques indiquent que le pessimisme défensif permet aux gens de se protéger des facteurs extérieurs et de se concentrer sur leur travail.

D'après leurs données, les pessimistes sont plus susceptibles de prendre des décisions pragmatiques basées sur l'évaluation de leurs possibilités actuelles et des conditions extérieures, tandis que les optimistes prennent leurs rêves pour des réalités.

Par ailleurs, ils perçoivent chaque échec comme une expérience habituelle qu'ils peuvent réparer ou revivre en utilisant un autre plan d'actions. Les émotions négatives que les pessimistes partagent avec leurs proches leur permettent d'être plus productifs et d'accomplir plus de tâches.

Un niveau de stress bas peut également influencer la santé des gens dépressifs. En vivant moins de déceptions, ils réduisent leur niveau d'inflammation de l'organisme et leur risque d'attraper une maladie grave.