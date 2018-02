Une maquilleuse chinoise prend les traits des stars en un coup de pinceau (vidéo)

Wang Jiawen, âgée de 24 ans, vit à Chengdu, dans le centre-ouest de la Chine. Avant de gagner ses éperons et devenir célèbre, la jeune femme a étudié durant trois ans les techniques de maquillage et a travaillé comme maquilleuse. Par la suite, elle s'est lancée à la conquête du succès et s'est transformée en star à l'aide du maquillage, ce qui a plu aux utilisateurs des réseaux sociaux.

Sa transformation en Katy Perry l'a rendue populaire. Wang Jiawen continue de se métamorphoser pour ressembler à des personnalités célèbres tout en essayant de prodiguer des conseils beauté d'un nouveau genre. Elle montre seulement la moitié gauche de son visage, de sorte que l'on puisse comparer la ressemblance inouïe avec la star ayant servi de modèle.

C'est ainsi que Shen Shen parvient à ressembler à Taylor Swift, l'idole de plusieurs millions de personnes.

Une autre chanteuse populaire à ne pas avoir échappé aux coups de pinceau de Shen Shen est Beyoncé. À en juger par les clichés, l'on pourrait croire que la superstar s'est dédoublée. Vous n'avez plus besoin de traverser le monde en quête de Rihanna, Beyoncé ou Taylor Swift: désormais, elles deviennent de plus en plus nombreuses, et peut-être vous les retrouverez dans votre pays.

Shen Shen prend non seulement les traits des stars, mais elle copie également leur caractère.

L'une des raisons pour lesquelles Shen Shen a connu un tel succès est qu'elle parvient à ressembler à des célébrités européennes ou afro-américaines, tout en étant asiatique. La capacité à se métamorphoser ne dépend plus du lieu de naissance, ni du sexe, ni de l'âge, mais de la maitrise des techniques. Cela a été confirmé par un garçon de dix ans, qui a appris à maîtriser la technique du maquillage.