Hercule voilé: découvrez la culturiste en hijab championne de bodybuilding (photos)

La culturiste indienne Majiziya Bhanu, qui participe aux compétitions voilée, a remporté le championnat de bodybuilding qui se tenait à Cochin, dans l'État du Kerala en Inde, rapporte The Times of India.

Majiziya Bhanu vient de la ville indienne Orakatteri. ​Elle est en dernière année d'études.

La sportive, qui s'entraînait depuis plus d'un an pour développer sa force athlétique, avait très peu d'expérience en musculation. Elle avait déjà réussi à monter sur le podium l'année dernière, ayant remporté le titre de meilleure powerlifter de Kozhikode.

Lors d'une interview accordée à The Times of India, la sportive a indiqué qu'elle n'avait jamais participé à des compétitions de bodybuilding, mais son fiancé et sa famille lui ont donné assez de confiance pour prendre part à l'événement.

Le matin de la compétition à Cochin, elle a pris part au championnat de presse de banc de l'Alappuzha et a reçu le titre de «Meilleur Lifter du Kerala» en faisant mordre la poussière à toutes ses concurrentes.

Bhanu a montré son physique unique tout au long des quatre postures obligatoires et a impressionné les juges par ses formes. Elle s'est retrouvée en finale, qu'elle a remporté haut la main.