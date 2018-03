«Ceinture en poil de chien» et autres habits pour se protéger contre le «froid de Sibérie»

Comme l’hiver «russe» s’est installé en France, il est grand temps de découvrir les inventions les plus insolites des Russes pour se protéger contre le froid. Au menu les meilleurs spécimens comme par exemple une «ceinture en poil canin», des collants et même des slips en laine.

Quand le mercure descend inlassablement au-dessous de zéro le plus important devient «survivre». Les notions telles que «mode», «glamour» ou «élégance» sont vite reléguées au deuxième plan… et parfois au troisième.

© Sputnik. Alexandr Kryazhev Les meilleurs conseils des Russes pour «survivre» aux chutes de neige

Il y a cependant des peuples qui sont plus habitués aux basses températures et ont développé au cours des siècles quelques astuces leur permettant de sortir dans la rue même par —30°C.

Voici la compilation des «meilleures» inventions vestimentaires des Russes, aussi efficaces contre le froid qu'insolites.

Caleçons et collants en laine

​Les photos de cet habit ont fait il y a deux ans un véritable buzz sur internet. Les caleçons en laine de bouc aident cependant à éviter de mettre de multiples couches de collants ou de superposer les pantalons tout en restant au chaud.

Slips en laine

Pour ceux et celles qui ne veulent pas porter de longs caleçons en laine… il existe des slips en laine. Ce simple sous-vêtement permet de se promener en hiver et porter des vestes courtes sans avoir froid aux endroits les plus doux et les plus sensibles à cause des basses températures.

«Ceinture en poil de chien»

Ça existe aussi. Lorsque l'on coupe les poils aux chiens, certains propriétaires ne jettent pas les chutes et en font des «ceintures» censées non seulement protéger contre le froid mais également soigner plusieurs maladies dont les rhumatismes.

Outre les ceintures, il existe aussi d'autres types de vêtements en poil de chien

Manichka

La manichka est l'hybride de l'écharpe et du pull. Il permet ainsi de porter des vêtements sans col et ne pas avoir froid au cou lorsque l'on sort dehors. Facile à porter, la manichka est prisée non seulement par les enfants mais également par des adultes.

Moufles pour les amoureux

Quand on est amoureux on estprêt à tout rien que pour rester avec son âme-sœur. Cependant, peu de couples ont su surmonter l'épreuve du froid: se tenir tendrement par la main par —30°C pourrait devenir un véritable enfer et les papillons dans le ventre risqueraient de se congeler.

Pour éviter cela, on a inventé les moufles pour les amoureux. Il s'agit de trois moufles: une pour chaque partenaire et la troisième commune où les deux amoureux peuvent mettre la main.

Peut-être qu'il ne serait pas bête de piquer aux Russes quelques astuces pour se sentir plus à l'aise l'hiver prochain?