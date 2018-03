Bon réflexe: un américain a échappé de peu à la mort (vidéo)

En Oklahoma, un visiteur de la réserve qui ne manque pas d'aplomb décide de s'approcher le plus près possible d'un bison et de lui parler face à face. Le jeune homme a même osé s'asseoir devant l'animal en ne réalisant pas le danger. Le bovidé s'est mis à l'attaquer brusquement. L'américain a réussi à se lever d'un coup et à sauter sur le côté, de sorte que la bête ne l'a pas touché.

«Ils peuvent avoir l'air apprivoisés et domestiqués, mais ce sont des animaux très sauvages, ils sont trois fois plus rapides que les humains, ils ont d'excellentes ouïe et odorat, une mauvaise vue, ce qui permet aux gens de s'approcher d'eux», a annoncé le représentant de la réserve David Farmer à KFOR.

L'administration de la réserve a pris la décision de ne pas sanctionner le visiteur. Il s'en est tiré sans une égratignure.