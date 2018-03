À quelque chose l’enfant est bon (vidéo)

Un amas de neige s'est abattu sur deux femmes et une fillette d'un an et demi dans la région de Mourmansk (nord).

Sur la vidéo publiée sur le canal Telegram du Comité d'enquête de Russie, on voit deux femmes dont une tient sa fille par la main près de l'entrée d'un immeuble d'habitation. La fillette, évidemment ennuyée de rester sans bouger, tire par le bras sa mère qui se déplace machinalement tout en continuant de bavarder avec sa connaissance. Quelques secondes plus tard, un immense amas de neige tombe du toit.

Bien que l' «avalanche» les ait recouvertes toutes les trois, la femme avec l'enfant a été apparemment moins touchée que sa connaissance qui était restée près de l'entrée de l'immeuble.