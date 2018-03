Deux habitants de l'île russe de Sakhaline n'ont vraiment pas froid aux yeux! (vidéo)

Les habitants de Sakhaline subissent actuellement les conséquences du violent cyclone qui s'est installé hier sur leur île. Les très abondantes chutes de neige qui accompagnent cette dépression ont donné des idées à deux d'entre eux.

Certainement fatigués de tourner comme des lions en cage dans leur appartement, un père et son fils ont décidé de prendre de l'air. Quoi de plus facile pour ce faire que d'ouvrir la fenêtre de la cuisine et de plonger dans la neige qui s'est accumulée jusqu'à hauteur de cette même fenêtre! Visiblement, ils ne la pensaient pas si froide.

Située dans la mer d'Okhotsk au nord de l'archipel japonais, l'île russe de Sakhaline est souvent soumise à des conditions météorologiques extrêmes. Il n'est en effet pas rare qu'elle soit la proie de puissants cyclones et typhons qui apportent avec eux des précipitations de neige impressionnantes.