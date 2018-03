Les selfies nous pousseraient à recourir à la chirurgie esthétique

Une équipe de chercheurs de l'Université Rutgers (New Jersey, USA) auraient constaté que notre nez paraîtrait au minimum 30% plus grand sur les selfies qu'il ne l'est en réalité, si bien que certains n'hésitent pas à subir une rhinoplastie en vue d'améliorer leur apparence, relate le journal The Daily Mail.

Pour donner du poids à leur hypothèse, les chercheurs ont mis au point un modèle mathématique permettant d'évaluer le «niveau de distorsion» dû à la caméra frontale. Pour effectuer leur recherche, les scientifiques ont choisi des photos de représentants de divers groupes ethniques prises à différentes distances par rapport à la caméra

Ainsi, les chercheurs ont pu constater qu'un selfie pris à 30 cm de la caméra «augmentait» la taille du nez de 30% chez les hommes et de 29% chez les femmes respectivement par rapport à une photo prise à 1.5 m.

Maintenant, considérez-vous comme avertis.